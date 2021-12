Conte ' Allenatore dell' anno' | ' Ricordo ogni giorno trascorso all' Inter'

(Di martedì 14 dicembre 2021) Antonioviene premiato come "" ai Gazzetta Sports Awards" eviene alla serata in collegamento da Londra. L'occasione è quella giusta per rivivere i trionfi con l'. "i due anni in nerazzurro dal primoall'...

Antonioviene premiato come "dell'anno" ai Gazzetta Sports Awards" e interviene alla serata in collegamento da Londra. L'occasione è quella giusta per rivivere i trionfi con l'Inter. "Ricordo ...Antonionominato migliordell'anno. Ecco le sue dichiarazioni in collegamento con i Gazzetta Sport Awards Antonionominatodell'anno. Le parole del tecnico in collegamento con i Gazzetta Sport Awards. INTER - "Il ricordo più bello sono i due anni interi che ho passato. Ricordo dal primo all'...Premiato ai Gazzetta Awards come allenatore dell'anno, Antonio Conte ha parlato così della sua avventura all’Inter ...È stata diramata la lista dei candidati a vincere il Global Soccer Award 2021 come miglior allenatore, due italiani si giocano il premio.