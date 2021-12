Condò | «Al Napoli è andata bene | i tifosi potranno godersi la versione depotenziata del Barça»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 dicembre 2021) Una brutta figura planetaria alla cui buona fede crediamo solo noi, visti i commenti largamente complottisti sui social. Tanti auguri allora ai due arbitri che verranno chiamati a dirigere la doppia finale tra l’Uefa, rappresentata dal Paris St.Germain del cocco di Ceferin, Nasser Al-Khelaifi, e la Superlega, sotto i cui colori giocherà il Real Madrid di Florentino Perez. In tutta evidenza il genio che ha elaborato questo software è lo stesso che ha messo in rotta di collisione Italia e Portogallo sulla via del prossimo Mondiale: quando si sospettava che Fifa e Uefa scaldassero le palline dei sorteggi, le cose funzionavano meglio. Questo il lapidario commento del noto giornalista Paolosull’edizione odierna di Repubblica rispetto al pasticcio combinato ieri dalla Uefa, che è stata costretta a ripetere due volte il sorteggio degli ottavi di Champions League a ...