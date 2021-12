(Di martedì 14 dicembre 2021) Una città senza atmosfera natalizia, consvuotate mentre glisi apprestano a liberare letti su richiesta del sistema sanitario nazionale in uno scenario in cuipotrebbe provocare fino a 200 mila casi Covid al giorno. Così appare, raccontata dalla stampa britannica dopo l’annuncio più temuto: nel Regno Unito la nuova variante ha fatto la sua prima vittima. “Qui nella capitale i casi dirappresentano il 40% dei contagi e cresceranno, aumentando lezzazioni. Penso che sia necessario mettere da parte l’idea che si tratti di una versione più lieve del virus”, ha dichiarato il premier Boris Johnson. Parole che hanno fatto scattare l’allarme e una sorta di “”. In queste ...

Advertising

amnestyitalia : Con il diffondersi della variante #Omicron, i leader degli stati ricchi continuano a ribadire l’importanza dei vacc… - WRicciardi : se con la Delta l’infezione per i non vaccinati era probabile con l’Omicron è praticamente certa (rischio tre volte… - repubblica : Omicron è 3 volte più contagiosa della Delta. Focolai anche con il Green Pass [di Elena Dusi] - Corrado0M : RT @amnestyitalia: Con il diffondersi della variante #Omicron, i leader degli stati ricchi continuano a ribadire l’importanza dei vaccini.… - benjamn_boliche : RT @HuffPostItalia: Con Omicron Londra è 'auto-lockdown': emergenza ospedali, uffici e scuole vuoti -

Ultime Notizie dalla rete : Con Omicron

... la maggior parte accusano sintomi lievi, ma i confrontila prima ondata vedono un 20% in più di rischio di ospedalizzazione, che però allineal'ondata Delta . Fin qui, i dati ...Leggi anchela nuova varianterischiamo di giocarci il 4,7% di crescita nel 2022 Covid: "Serve sempre molta attenzione e prudenza" Il capo dello Stato ha anche ricordato come la pandemia ...Il servizio sanitario chiede agli ospedali di dimettere pazienti: "Rischio 200 mila casi al giorno, servono letti Covid". E la City si svuota: “Verso chiusura non dichiarata?" ...La nuova variante sarà “prevalente nel Regno Unito e in Danimarca entro la settimana”. I timori dell’Oms per un nuovo “tsunami di contagi” ...