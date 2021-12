Come fare la pastella | Il trucchetto dell’acqua frizzante è ormai superato (Di martedì 14 dicembre 2021) Vuoi conoscere una ricetta per preparare la pastella? Eccola una semplice e veloce per preparare una pastella classica, ideale per tutti i tuoi fritti. Ricetta-pastella-AltranotiziaInnanzitutto cos’è la pastella? La pastella è un preparato gastronomico indispensabile per la preparazione di piatti a base di frittura, indifferentemente che siano verdure o pesce. Esistono infinite ricette per la sua preparazione, fermo restando che però due elementi sono assolutamente indispensabili: la farina e l’acqua. Preparazione della pastella Setacciare la farina e metterla in una terrina. Rompere l’uovo in una ciotolina, condire con il sale e sbatterlo leggermente. Aggiungere l’uovo sbattuto e salato alla farina. Versare sopra gradualmente e lentamente metà del latte, ... Leggi su altranotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Vuoi conoscere una ricetta per preparare la? Eccola una semplice e veloce per preparare unaclassica, ideale per tutti i tuoi fritti. Ricetta--AltranotiziaInnanzitutto cos’è la? Laè un preparato gastronomico indispensabile per la preparazione di piatti a base di frittura, indifferentemente che siano verdure o pesce. Esistono infinite ricette per la sua preparazione, fermo restando che però due elementi sono assolutamente indispensabili: la farina e l’acqua. Preparazione dellaSetacciare la farina e metterla in una terrina. Rompere l’uovo in una ciotolina, condire con il sale e sbatterlo leggermente. Aggiungere l’uovo sbattuto e salato alla farina. Versare sopra gradualmente e lentamente metà del latte, ...

