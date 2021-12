Combinata nordica: le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Ramsau (Di martedì 14 dicembre 2021) Dall’Estonia all’Austria. Prosegue senza sosta la Coppa del Mondo di Combinata nordica al femminile che si sposta da Otepaa a Ramsau, dove nel prossimo week-end sarà in scena una Gundersen. Il programma prevede la gara al venerdì, con salto alle 10.30 e 5 km di fondo alle 13.30. Il giorno precedente invece appuntamento con il classico Provisional Competition Round. In casa Italia va a caccia di altre prestazioni confortanti dopo l’inizio di stagione super Annika Sieff: l’azzurra è la stella della compagine tricolore e punta nuovamente alla top-5. Con lei presenti in Austria anche Veronica Gianmoena e Daniela Dejori. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Dall’Estonia all’Austria. Prosegue senza sosta ladeldial femminile che si sposta da Otepaa a, dove nel prossimo week-end sarà in scena una Gundersen. Il programma prevede la gara al venerdì, con salto alle 10.30 e 5 km di fondo alle 13.30. Il giorno precedente invece appuntamento con il classico Provisional Competition Round. In casa Italia va a caccia di altre prestazioni confortanti dopo l’inizio di stagione super Annika Sieff: l’azzurra è la stella della compagine tricolore e punta nuovamente alla top-5. Con lei presenti in Austria anche Veronica Gianmoena e Daniela Dejori. Foto: Lapresse

