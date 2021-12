Coma_Cose, live experience del concerto a Milano: come seguirla (Di martedì 14 dicembre 2021) Dal 22 dicembre per la prima volta in Italia i fans dei Coma Cose potranno rivivere le emozioni del concerto in realtà virtuale Milano – Coma Cose – VR live experience, il concerto registrato in data 03.09.21 al Castello Sforzesco di Milano, sarà disponibile dalle ore 20:00 del 22.12.21 sulla piattaforma di streaming interattiva A-live. L’evento digitale è un prodotto in tiratura limitata di 1000 pezzi, a ognuno dei quali corrisponde un NFT destinato a ciascun acquirente. A-live – la prima piattaforma italiana di live streaming – e il duo Coma Cose, una delle band più amate e innovative del panorama italiano, danno vita ad un esperimento innovativo, nato dall’unione tra fisico e il digitale, capace di aumentare il linguaggio creativo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 dicembre 2021) Dal 22 dicembre per la prima volta in Italia i fans dei Coma Cose potranno rivivere le emozioni delin realtà virtuale– Coma Cose – VR, ilregistrato in data 03.09.21 al Castello Sforzesco di, sarà disponibile dalle ore 20:00 del 22.12.21 sulla piattaforma di streaming interattiva A-. L’evento digitale è un prodotto in tiratura limitata di 1000 pezzi, a ognuno dei quali corrisponde un NFT destinato a ciascun acquirente. A-– la prima piattaforma italiana distreaming – e il duo Coma Cose, una delle band più amate e innovative del panorama italiano, danno vita ad un esperimento innovativo, nato dall’unione tra fisico e il digitale, capace di aumentare il linguaggio creativo ...

