Clizia Incorvaia sul vaccino in gravidanza: “Ho deciso di affidarmi alla scienza” (Di martedì 14 dicembre 2021) Clizia Incorvaia è incinta di quasi 8 mesi. L’ex-gieffina aspetta un bimbo dal compagno Paolo Ciavarro e, durante tutti questi mesi, ha cercato di capire se fare o meno il vaccino anti Covid-19. La paura di contrarre il Covid l’ha accompagnata per tutti questi mesi, tanto che ha dovuto rinunciare a numerosi eventi e impegni di lavoro, per questo con il suo compagno ha cercato di raccogliere tutte le informazioni necessarie prima di prendere la decisione definitiva. Newsgravidanza vaccino Covid in gravidanza: i falsi miti che mettono a rischio la salute La salute delle donne e dei loro bambini può essere messa in grave pericolo quando si parla di vaccino Covid in gravidanza: colpa di falsi miti e ... ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 14 dicembre 2021)è incinta di quasi 8 mesi. L’ex-gieffina aspetta un bimbo dal compagno Paolo Ciavarro e, durante tutti questi mesi, ha cercato di capire se fare o meno ilanti Covid-19. La paura di contrarre il Covid l’ha accompagnata per tutti questi mesi, tanto che ha dovuto rinunciare a numerosi eventi e impegni di lavoro, per questo con il suo compagno ha cercato di raccogliere tutte le informazioni necessarie prima di prendere la decisione definitiva. NewsCovid in: i falsi miti che mettono a rischio la salute La salute delle donne e dei loro bambini può essere messa in grave pericolo quando si parla diCovid in: colpa di falsi miti e ... ...

