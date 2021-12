Clizia Incorvaia e l’ansia per il vaccino in gravidanza: «Mesi di terrore, poi la decisione» (Di martedì 14 dicembre 2021) Clizia Incorvaia aspetta un bambino da Paolo Ciavarro e in questi Mesi ha cercato di capire se il vaccino contro il Covid durante la gravidanza fosse la scelta migliore. Dopo essere stata raggiunta dalle domande dei followers su Instagram ha spiegato la sua esperienza e chiarito se sia vaccinata o meno. L’ex gieffina ha rotto il silenzio nelle Stories e ammesso che la scelta è stata sofferta perché è stata assalita dai dubbi. Clizia Incorvaia e il vaccino in gravidanza La paura di contrarre il Covid, tuttavia, è stata più forte. «Avevo molti dubbi, iniettarmi il vaccino in gravidanza mi faceva molta paura», ha dichiarato l’ex di Francesco Sarcina. Quindi ha aggiunto che avrebbe dovuto immunizzarsi lo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 14 dicembre 2021)aspetta un bambino da Paolo Ciavarro e in questiha cercato di capire se ilcontro il Covid durante lafosse la scelta migliore. Dopo essere stata raggiunta dalle domande dei followers su Instagram ha spiegato la sua esperienza e chiarito se sia vaccinata o meno. L’ex gieffina ha rotto il silenzio nelle Stories e ammesso che la scelta è stata sofferta perché è stata assalita dai dubbi.e ilinLa paura di contrarre il Covid, tuttavia, è stata più forte. «Avevo molti dubbi, iniettarmi ilinmi faceva molta paura», ha dichiarato l’ex di Francesco Sarcina. Quindi ha aggiunto che avrebbe dovuto immunizzarsi lo ...

