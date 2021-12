Clima, nuovo record di temperatura nell’Artico: registrati 38 gradi in Siberia. “Segnale d’allarme, i due Poli mai così caldi” (Di martedì 14 dicembre 2021) I 38 gradi raggiunti il 20 giugno 2020 a Verkhoyansk, in Siberia, stabiliscono il record di temperatura massima raggiunta nell’Artide. Lo ha confermato l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo) dell’Onu, certificando oggi la temperatura registrata lo scorso anno come la più alta mai rilevata sul continente polare. Lo ha annunciato lo stesso ente in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale definendo questo un altro “campanello d’allarme per il nostro Clima che cambia”. “Questo nuovo record dell’Artide fa parte di una serie di osservazioni comunicate all’archivio Wmo delle Condizioni Meteorologiche e Climatiche estreme“, ha scritto in un comunicato il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite, Petteri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) I 38raggiunti il 20 giugno 2020 a Verkhoyansk, in, stabiliscono ildimassima raggiunta nell’Artide. Lo ha confermato l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo) dell’Onu, certificando oggi laregistrata lo scorso anno come la più alta mai rilevata sul continente polare. Lo ha annunciato lo stesso ente in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale definendo questo un altro “campanelloper il nostroche cambia”. “Questodell’Artide fa parte di una serie di osservazioni comunicate all’archivio Wmo delle Condizioni Meteorologiche etiche estreme“, ha scritto in un comunicato il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite, Petteri ...

