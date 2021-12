Classifica Serie C, Girone B: la situazione dopo diciotto giornate (Di martedì 14 dicembre 2021) Continua il dominio incontrastato dell’Emilia-Romagna sulla Classifica di Serie C del Girone B. Modena e Reggiana vincono rispettivamente contro Gubbio e Virtus Entella e confermano il primato a braccetto sul raggruppamento. Dietro perde terreno il Cesena che impatta in casa della Carrarese. L’Ancona Matelica, invece, si avvicina ai Diavoli Neri liguri battendo nettamente un Teramo in grande difficoltà. Vince anche il Pescara. Classifica Serie C, Girone B: domina l’Emilia-Romagna Ecco la situazione attuale nel Girone B della Serie C: Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr 1 Modena 42 18 13 3 2 36:14 +22 2 Reggiana 42 18 12 6 0 32:10 +22 3 Cesena 36 18 10 6 2 25:10 +15 4 Virtus ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Continua il dominio incontrastato dell’Emilia-Romagna sulladiC delB. Modena e Reggiana vincono rispettivamente contro Gubbio e Virtus Entella e confermano il primato a braccetto sul raggruppamento. Dietro perde terreno il Cesena che impatta in casa della Carrarese. L’Ancona Matelica, invece, si avvicina ai Diavoli Neri liguri battendo nettamente un Teramo in grande difficoltà. Vince anche il Pescara.C,B: domina l’Emilia-Romagna Ecco laattuale nelB dellaC: Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr 1 Modena 42 18 13 3 2 36:14 +22 2 Reggiana 42 18 12 6 0 32:10 +22 3 Cesena 36 18 10 6 2 25:10 +15 4 Virtus ...

