Classifica Serie C, Girone A: la situazione dopo diciotto giornate (Di martedì 14 dicembre 2021) È un Sudtirol, ancora, saldamente in testa alla Classifica di Serie C nel Girone A. Gli altoatesini sono usciti indenni dal match contro il Padova secondo e hanno conservato i punti di distacco. Pareggia anche la FeralpiSalò, in casa, contro il Piacenza ma aggancia in graduatoria il Renate. Accorcia su terza e quarta la Triestina che batte il fanalino di coda Giana Erminio. Classifica Serie C, Girone A: Sudtirol in vetta Ecco la situazione attuale nel Girone A della Serie C: Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr 1 Südtirol 44 18 13 5 0 25:5 +20 2 Padova 38 18 11 5 2 32:14 +18 3 Feralpisalò 36 18 10 6 2 33:14 +19 4 Renate 36 18 11 3 4 37:22 +15 5 Triestina 30 18 8 6 4 22:17 +5 6 Virtus ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) È un Sudtirol, ancora, saldamente in testa alladiC nelA. Gli altoatesini sono usciti indenni dal match contro il Padova secondo e hanno conservato i punti di distacco. Pareggia anche la FeralpiSalò, in casa, contro il Piacenza ma aggancia in graduatoria il Renate. Accorcia su terza e quarta la Triestina che batte il fanalino di coda Giana Erminio.C,A: Sudtirol in vetta Ecco laattuale nelA dellaC: Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr 1 Südtirol 44 18 13 5 0 25:5 +20 2 Padova 38 18 11 5 2 32:14 +18 3 Feralpisalò 36 18 10 6 2 33:14 +19 4 Renate 36 18 11 3 4 37:22 +15 5 Triestina 30 18 8 6 4 22:17 +5 6 Virtus ...

Advertising

CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola… - al_rastelli : RT @La_Lettura: Serie tv, film, spettacoli teatrali, fumetti... Andrea Camilleri oltre la pagina. Il focus di @damianofedeli oggi nell’App… - melomonaco86 : @hppxyg @bbbnzl30 @SantucciFulvio Ma anche il villareal può dire “se non battiamo una squadra da metà classifica di serie A, non meritiamo” - Milannews24_com : Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo il posticipo del lunedì - NotiziarioC : Serie D Girone A, la classifica marcatori: Vuthaj, ti vuoi fermare? -