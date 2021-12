Clamoroso in Rai | il disastro è totale | “Non era mai successo prima”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Flopso per una delle trasmissioni di punta di Rai 2: ecco cos’ènel dettaglio. Flop in casa Rai (screeshot raiplay)Grande delusione quella registrata durante la puntata di ieri de “Il collegio”, il docu-reality di Rai 2 che ha conquistato gli italiani negli ultimi 4 anni. La trasmissione racconta le vicende di 20 adolescenti, fra i 13 e i 17 anni, che devono studiare per un mese all’interno di un collegio dell’epoca in cui ogni edizione è ambientata. Da sempre molto acclamato, “Il collegio” ha conquistato, stagione dopo stagione, una forte approvazione da parte dei giovani che hanno seguito le storie dei protagonisti con grande passione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Non andrà più in onda”:RaiDue, doccia gelata dopo 4 anni di successi Ieri sera, però, è arrivata una notizia che potrebbe cambiare ...

Advertising

RaiSport : ?? Il 'pasticciaccio' dei sorteggi #Uefa Clamoroso errore nell'inserimento delle squadre all'interno delle urne… - ImpieriFilippo1 : RT @Nicola89144151: Clamoroso su Rai 2: sintesi della gara col commento radio di Codignoni - Nicola89144151 : Clamoroso su Rai 2: sintesi della gara col commento radio di Codignoni - cinismoepesto : @distintamente_ il ritardo clamoroso con cui scopro qualsiasi cosa prodotta dalla rai jsksjsjsksj comunque io mi fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Rai

Dopo ilsuccesso di Natale in casa Cupiello , in onda nel 2020, laè tornata ad investire nella Collection De Filippo , l'ambizioso progetto di trasposizione televisiva delle commedie di Eduardo ...Elisa Isoardi, "la vuole Amadeus in persona":a Sanremo, le voci inAnticipazioni Beautiful: un personaggio non tornerà nello show perché l'attore dice basta. Ecco cos'è successo e di chi si tratta.Oggi professoressa de L’Eredità, ma ricordate quando fu scelta a Uomini e Donne? Dopo due anni lascia “L’Eredità”, addio dolorosissimo per il programma di Rai 1: in questo articolo vi diciamo di chi s ...