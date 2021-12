Ciro Priello, il dramma segreto prima di diventare famoso: ha sofferto molto (Di martedì 14 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attore e comico partenopeo ha raccontato il periodo drammatico che ha passato prima del successo. Ecco cosa ha raccontato Ciro Priello. Grazie a Lol – Chi ride è fuori, la popolarità di Ciro Priello è cresciuta notevolmente. L’attore e comico napoletano è diventato famoso grazie ai The Jackal, gruppo di cui fa parte. Oltre ad Leggi su youmovies (Di martedì 14 dicembre 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attore e comico partenopeo ha raccontato il periodotico che ha passatodel successo. Ecco cosa ha raccontato. Grazie a Lol – Chi ride è fuori, la popolarità diè cresciuta notevolmente. L’attore e comico napoletano è diventatograzie ai The Jackal, gruppo di cui fa parte. Oltre ad

Advertising

topolotto2 : @ruotebucate Ciro priello che fa… quasi quasi metto zielinski nei due a centrocampo anche se non è cosa sua… Ma che ce ne fooooooooottt - Rioda_dr : RT @ruotebucate: sempre detto che credo solo e soltanto al quarto posto perché con questa squadra non vai da nessuna parte, poi si mettono… - ruotebucate : sempre detto che credo solo e soltanto al quarto posto perché con questa squadra non vai da nessuna parte, poi si m… - PasqualeAzzi : RT @jan_novantuno: Cose belle: il 26 febbraio su Raiplay arriva La tristezza ha il sonno leggero, il primo film di Marco Mario De Notaris c… - Cristiano0383 : @MrESTINZIONE @LoPsihologo Serena Autieri Paolo canino Flavio Insinna Gabriel Garko e ciro priello -