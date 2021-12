Ciro Ferrara: “La piazza azzurra vuole sempre il massimo, ci sono i mezzi per riprendersi” (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ex difensore del Napoli dice la sua sul momento degli azzurri Ciro Ferrara, in occasione di una serata benefica organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ex difensore del Napoli dice la sua sul momento degli azzurri, in occasione di una serata benefica organizzata dalla Fondazione Cannavaro, ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

UPavesi : @NausicaMattiac2 parleranno del Olandese e della pizzeria di Ciro Ferrara a Torino ahaaha - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Ciro Ferrara a @CalcioNapoli24: '#Napoli? Importante non crearsi alibi e restare concentrati. #Barcellona? Non credo siano… - claudioruss : Ciro Ferrara a @CalcioNapoli24: '#Napoli? Importante non crearsi alibi e restare concentrati. #Barcellona? Non cred… - penultieme : Una volta, quando ero piccolo, Ferrara (non Ciro) mi ha camminato di fianco scorreggiando, in Moscova - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Napolipassion Campobasso, incontro con l'ex difensore azzurro Ciro Ferrara -