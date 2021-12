Cingolani non vuole proprio ascoltare i cittadini: la lettera aperta per salvare il Green Deal (Di martedì 14 dicembre 2021) di Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile Il ministro Roberto Cingolani non vuole proprio ascoltare i cittadini: malgrado due referendum vinti contro il nucleare in Italia e l’Ipcc abbia indicato il metano come principale causa antropica del surriscaldamento globale, questa Italia guidata da Cingolani ha chiesto che nucleare e gas siano inclusi nella tassonomia “Green” della Ue, cioè meritevoli di finanziamenti europei e nazionali, in nome del “New Green Deal”. La Campagna Per il Clima Fuori dal Fossile aveva organizzato una manifestazione sotto il MITE il 9 ottobre scorso per incontrare il Ministro e parlare proprio di questi temi e, a inizio dicembre, aveva inviato insieme all’Ong tedesca Urgewald e la Ong ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) di Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile Il ministro Robertonon: malgrado due referendum vinti contro il nucleare in Italia e l’Ipcc abbia indicato il metano come principale causa antropica del surriscaldamento globale, questa Italia guidata daha chiesto che nucleare e gas siano inclusi nella tassonomia “” della Ue, cioè meritevoli di finanziamenti europei e nazionali, in nome del “New”. La Campagna Per il Clima Fuori dal Fossile aveva organizzato una manifestazione sotto il MITE il 9 ottobre scorso per incontrare il Ministro e parlaredi questi temi e, a inizio dicembre, aveva inviato insieme all’Ong tedesca Urgewald e la Ong ...

EleonoraEvi : CI RISIAMO. Rinviare dal 2035 al 2040 lo stop alle vendite di #veicoli commerciali a #combustione dimostra ancora… - ignaziocorrao : Se solo avessimo iniziato prima a investire (seriamente) sulle vere #rinnovabili, oggi non ci troveremmo qui a dove… - EleonoraEvi : Ribadiamo la necessità delle dimissioni del Ministro #Cingolani che, invece di agevolare la transizione ecologica,… - hagakure_jfp : I social inquinano, afferma #Cingolani. Non sono ecologici. Piccioni viaggiatori, avanti! - LomastroLuigi : RT @GuidoCrosetto: Montanari (che si occupa di tutto), Bonelli ed altri chiedono le dimissioni del Ministro Cingolani, perché non è abbasta… -