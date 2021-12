Chiusura anticipata scuole Roma | ipotesi Lazio per Natale | news

(Di martedì 14 dicembre 2021) Le Asl dinon hanno mai chiesto ladelleper arginare i contagi covid. I direttori generali delle Asl in una nota congiunta affermano che “non hanno mai richiesto ai Prefetti di andare a chiusure anticipate delle, la situazione è costantemente monitorata e ogni azione deve essere proporzionale all’andamento della curva epidemiologica che vede il nostro territorio in zona bianca dove non sono previsti ulteriori misure di restrizione. Oggi la priorità è correre velocemente con la campagna di vaccinazione che parte domani”. L’di unanon è tramontata nelsecondo il segretario nazionale di Uil scuola Pino Turi. “Da quanto appreso, nelstanno ...

La Merlino chiede se ladelle scuole possa davvero ridurre i rischi per i giovanissimi e Crisanti risponde senza indugio: 'Penso che una settimana didi scuola ...Nessunaa Natale per le scuole a Roma . A precisarlo sono i direttori generali delle Asl (Roma 1, Angelo Tanese, Roma 4, Cristina Matranga, Roma 6, Narciso Mostrada, Viterbo, Daniela ...Nessuna chiusura anticipata a Natale per le scuole a Roma. A precisarlo sono i direttori generali delle Asl (Roma 1, Angelo Tanese, Roma 4, Cristina Matranga, Roma 6, ...Ventimila prenotazioni in due ore vengono considerate una partenza boom per le vaccinazioni ai bambini dai 5 ai 12 anni. Le dosi vengono chiamate Pfizer baby e almeno per un giorno sembrano fugati i t ...