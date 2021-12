Chiusura anticipata scuole | medici | “Misura tampone | servono soluzioni strutturali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Anticipare ladella scuola” di una settimana in vista del Natale, come suggerito da qualcuno sull’onda di preoccupazioni per i numeri dei contagi in risalita e per la nuova variante Omicron, “è unache può anche essere presa, però sarebbe una’ in questa fase. Noi abbiamo il problema di consentire ai ragazzi di stare a scuola e dobbiamo consentirgli di starci in maniera più sicura. Dobbiamo pensare che la convivenza col virus ci sarà e credo che dobbiamo piuttosto guardare a”. E’ la visione di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei(Fnomceo). “Dobbiamo cominciare a convincerci del fatto che la soluzione del Covid non passa solo attraverso il vaccino o i farmaci, ma anche ...