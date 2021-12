Chiusura anticipata scuole, il presidente dei presidi: “Ne abbia già persi troppi, poi per recuperarli quando, a giugno?” (Di martedì 14 dicembre 2021) “I giorni di scuola persi sono già stati troppi. Sono d’accordo con il Governo. Non è il caso di studiare come perderne altri da recuperare a giugno, quando si fa la corsa a finire prima”. E’ ovviamente contrario ad una Chiusura anticipata delle scuole, il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli. I presidi: “I giorni di scuola persi sono già stati troppi, non è il caso di studiare come perderne altri da recuperare a giugno” Nello specifico, spiega, ”Non capisco quando il Lazio dovrebbe anticipare la Chiusura delle scuole e quando ce lo dovrebbe comunicare, dal momento che tra ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) “I giorni di scuolasono già stati. Sono d’accordo con il Governo. Non è il caso di studiare come perderne altri da recuperare asi fa la corsa a finire prima”. E’ ovviamente contrario ad unadelle, ildell’Associazione nazionaleAntonello Giannelli. I: “I giorni di scuolasono già stati, non è il caso di studiare come perderne altri da recuperare a” Nello specifico, spiega, ”Non capiscoil Lazio dovrebbe anticipare ladellece lo dovrebbe comunicare, dal momento che tra ...

Advertising

italiaserait : Chiusura anticipata scuole, il presidente dei presidi: “Ne abbia già persi troppi, poi per recuperarli quando, a gi… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Anelli (Fnomceo): 'Si valuti tecnologia antivirus come lampade, filtri e vernici'. #Covid #scuola - News_24it : LAZIO - 'Nessuna chiusura anticipata. La situazione epidemiologica nella regione non comporta ulteriori restrizioni… - Adnkronos : Anelli (Fnomceo): 'Si valuti tecnologia antivirus come lampade, filtri e vernici'. #Covid #scuola - ilfaroonline : Covid, a Roma e nel Lazio nessuna chiusura anticipata delle scuole per Natale -