Children’s Health Defence

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tra le tante segnalazioni che ci avete inviato durante lo scorso weekend una ci ha incuriosito più delle altre: USA: negli Usa in questo momento il noto ente ha mosso denuncia (il processo dovrebbe partire a gennaio) contro il Dr. Fauci, soprannominato Dr. Jackil (sic) e Mr.Hide, per abuso su minori. Nella fattispecie: Fauci avrebbe avuto in custodia da famiglie affidatarie (come si legge nel dispaccio) da 7 Stati americani, diversi bambini sui quali sperimentare i ‘vaccini’ antinCovid. I bambini negli ospedali hanno avuto diverse debilitazioni. Sono stati poi successivamente tutti trasferiti in uno dei centri di sperimentazione che Fauci supervisionava. La , dalle prove che possiede, spiega come questi poveri bambini siano stati torturati coi farmaci nella sperimentazione e 85 di questi siano deceduti. Il post parte citando il , associazione che viene definita “nota”. Ed è vero, ...