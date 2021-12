Chiara Ferragni, le foto in bikini a 14 anni: quasi irriconoscibile (Di martedì 14 dicembre 2021) Una Chiara Ferragni così, forse, non l’avete mai vista: classe 1987, l’influencer ha oggi 34 anni. Ma soprattutto conta la bellezza di 25 milioni di follower su Instagram: un impero planetario, una macchina da guerra e soprattutto da soldi. Ma, si diceva: la versione della moglie di Fedez che, forse, ancora non conoscevate. Il tutto, Leggi su omgossip.myblog (Di martedì 14 dicembre 2021) Unacosì, forse, non l’avete mai vista: classe 1987, l’influencer ha oggi 34. Ma soprattutto conta la bellezza di 25 milioni di follower su Instagram: un impero planetario, una macchina da guerra e soprattutto da soldi. Ma, si diceva: la versione della moglie di Fedez che, forse, ancora non conoscevate. Il tutto,

Advertising

SirDistruggere : Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale? - clumsystronger : RT @__bubbletae___: Qui per dire che Kim Taehyung in una settimana su ig ha raggiunto il seguito di chiara ferragni lmao - simaancheno_ : RT @__bubbletae___: Qui per dire che Kim Taehyung in una settimana su ig ha raggiunto il seguito di chiara ferragni lmao - ten10outoften : RT @__bubbletae___: Qui per dire che Kim Taehyung in una settimana su ig ha raggiunto il seguito di chiara ferragni lmao - spritzettara : Mi sa che il like di Chiara Ferragni al mio tweet rimarrà l’unica gioia dell’anno. Bene così. -