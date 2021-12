Chiara Ferragni, il padre lavora con la figlia Francesca: di cosa si occupano (Di martedì 14 dicembre 2021) Di cosa di occupa il padre di Chiara Ferragni: lui e sua figlia Francesca svolgono un lavoro più ‘normale’ rispetto al resto della famiglia. Se Chiara Ferragni e la sorella Valentina si sono affermate sempre di più nel mondo della moda e la loro mamma Marina è una scrittrice e blogger, il papà Marco Ferragni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 14 dicembre 2021) Didi occupa ildi: lui e suasvolgono un lavoro più ‘normale’ rispetto al resto della famiglia. See la sorella Valentina si sono affermate sempre di più nel mondo della moda e la loro mamma Marina è una scrittrice e blogger, il papà MarcoL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SirDistruggere : Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale? - Whatshazz1 : RT @__bubbletae___: Qui per dire che Kim Taehyung in una settimana su ig ha raggiunto il seguito di chiara ferragni lmao - __EternityBB : RT @__bubbletae___: Qui per dire che Kim Taehyung in una settimana su ig ha raggiunto il seguito di chiara ferragni lmao - Alex050119 : @AnnaRicca97 @Vane26650148 @Imnotre38975450 @BaciTrashari si infatti se dovesse entrare chiara ferragni nella casa… - zazoomblog : Chiara Ferragni le foto in bikini a 14 anni: quasi irriconoscibile - #Chiara #Ferragni #bikini #anni: -