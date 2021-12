Chi sono i figli di Sergio Castellitto, Pietro, Anna, Maria e Cesare (Di martedì 14 dicembre 2021) Ecco chi sono e cosa fanno Pietro, Anna, Maria e Cesare, i figli di Sergio Castellitto: celebre attore, regista e sceneggiatore italiano. La storia d'amore tra Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, che si sono sposati nel lontano 1987, ha portato alla nascita di quattro splendidi figli: Pietro, Anna, Maria e Cesare. La moglie dell'attore italiano, Margaret, è una delle scrittrici più e apprezzate e più amate d'Italia con un passato da attrice. Il primogenito di Sergio è l'ormai conosciutissimo Pietro, il quale ha debuttato sul grande schermo nel 2004 in Non ti muovere, film diretto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 dicembre 2021) Ecco chie cosa fanno, idi: celebre attore, regista e sceneggiatore italiano. La storia d'amore trae Margaret Mazzantini, che sisposati nel lontano 1987, ha portato alla nascita di quattro splendidi. La moglie dell'attore italiano, Margaret, è una delle scrittrici più e apprezzate e più amate d'Italia con un passato da attrice. Il primogenito diè l'ormai conosciutissimo, il quale ha debuttato sul grande schermo nel 2004 in Non ti muovere, film diretto ...

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - andreapurgatori : CHI SONO I DUE MONSIGNORI CHE AVREBBERO AGEVOLATO IL RITROVAMENTO DEL CORPO DI #EMANUELAORLANDI? - ciropellegrino : Non vi riempite la bocca di #Pertini se poi andate ad #Atreju. «Sono pronto a difendere con la vita chi non la pen… - PrimaiLavorator : RT @borghi_claudio: Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti son… - lachiavedivolta : RT @AuroraDallaChie: A volte pare che cambi la realtà, invece cambia solo la prospettiva di chi la guarda. Non è uguale se sono sano o amma… -