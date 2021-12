Chi guiderà il social russo VKontakte. Il piano di Putin per controllare il web (Di martedì 14 dicembre 2021) Nuove mosse dal fronte informatico in Russia. Il governo di Vladimir Putin ha cominciato ad applicare ai social network le stesse procedure impiegate per le emittenti televisivi. La scorsa settimana, Gazprombank ha trasferito il 45% delle azioni di MF Technologies JSC a Gazprom-Media Holding JSC, che casualmente è gestita dall’ex direttore di Roskomnadzor Alexander Zharov. Roskomnadzor è l’organo regolatore delle comunicazioni che promuove sanzioni contro Google, Meta, YouTube o Tik-Tok. In questa nuova organizzazione delle partecipazioni, MF Technologies possiede il 57,3% delle azioni con diritto al voto di VKontakte (VK), la più grande rete social d’Europa e una delle più grandi del mondo. La holding VK ha il portale Mail.ru, Odnoklássniki e la piattaforma social VKontakte, detta il ... Leggi su formiche (Di martedì 14 dicembre 2021) Nuove mosse dal fronte informatico in Russia. Il governo di Vladimirha cominciato ad applicare ainetwork le stesse procedure impiegate per le emittenti televisivi. La scorsa settimana, Gazprombank ha trasferito il 45% delle azioni di MF Technologies JSC a Gazprom-Media Holding JSC, che casualmente è gestita dall’ex direttore di Roskomnadzor Alexander Zharov. Roskomnadzor è l’organo regolatore delle comunicazioni che promuove sanzioni contro Google, Meta, YouTube o Tik-Tok. In questa nuova organizzazione delle partecipazioni, MF Technologies possiede il 57,3% delle azioni con diritto al voto di(VK), la più grande reted’Europa e una delle più grandi del mondo. La holding VK ha il portale Mail.ru, Odnoklássniki e la piattaforma, detta il ...

