“Chi è la donna misteriosa che ha dormito con loro” Alex Belli e Delia Duran | si scopre dopo il GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) A poche ore dall’uscita di scena di, che ha lasciato per sempre per squalifica il ‘GF Vip’, è uscita fuori una notizia riguardante lui e. Nel frattempo, Soleil Sorge è disperata per la fine del rapporto con il gieffino e anche nella mattinata del 14 dicembre è apparsa in lacrime nella Casa più spiata d’Italia. Le servirà quindi ancora del tempo per superare questa fase difficile. Si è sentita infatti presa un po’ troppo in giro e questa cosa difficilmente potrà perdonarla all’ormai ex vippone. Intanto, a proposito die Soleil Sorge, gli autori del programma sarebbero disperati per questa fine dellegame: “Gli autori volevano portare Soleil ad esprimere i suoi ‘sentimenti’ per, lei avrebbe dovuto esporsi ...