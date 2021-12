Chelsea, Rudiger verso l’addio: Real Madrid alla porta, ma Tuchel cerca di convincerlo (Di martedì 14 dicembre 2021) Antonio Rudiger è indiscutibilmente una colonna cruciale della retroguardia del Chelsea, squadra campione d’Europa in carica e qualificatasi agli ottavi di finale della stessa competizione. Il centrale tedesco, ex Roma, seppur la società abbia palesato la volontà di rinnovare il contratto, sembra intenzionato a cambiare aria. A tentare il calciatore teutonico vi è infatti il Real Madrid, club dalla straordinaria storia e punto di riferimento per la maggior parte dei calciatori professionisti al mondo, una meta ambiziosa. Thomas Tuchel ha chiesto alla proprietà londinese di trattenere il giocatore, il quale però gioca al rialzo per quanto concerne lo stipendio; la differenza tra la domanda e l’offerta corrisponde a circa 60mila sterline annuali. Con Thiago Silva in ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Antonioè indiscutibilmente una colonna cruciale della retroguardia del, squadra campione d’Europa in carica e qualificatasi agli ottavi di finale della stessa competizione. Il centrale tedesco, ex Roma, seppur la società abbia palesato la volontà di rinnovare il contratto, sembra intenzionato a cambiare aria. A tentare il calciatore teutonico vi è infatti il, club dstraordinaria storia e punto di riferimento per la maggior parte dei calciatori professionisti al mondo, una meta ambiziosa. Thomasha chiestoproprietà londinese di trattenere il giocatore, il quale però gioca al rialzo per quanto concerne lo stipendio; la differenza tra la domanda e l’offerta corrisponde a circa 60mila sterline annuali. Con Thiago Silva in ...

