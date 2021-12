“Che schifo”. GF Vip, Soleil Sorge trova il biglietto nascosto da Alex Belli e si infuria (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante l’ultima puntata del GF Vip 6, la ventisettesima, andata in onda lunedì 13 dicembre su Canale 5, ci sono stati diversi colpi di scena. Come sempre i grandi protagonisti sono stati Alex Belli e Soleil Sorge, reduci da una forte lite nel pomeriggio. Dopo mesi trascorsi insieme, baci, coccole e forse qualcosa in più sotto le lenzuola – come lasciato intendere anche da Delia Duran, moglie di Alex Belli – i due hanno avuto un’accesa discussione conclusa poi con un’apparente calma. Durante la puntata, infatti, Alfonso Signorini ha chiesto al vippone di andare in giardino, dove ad attenderlo c’era la moglie. Delia Duran è arrivata al GF Vip con l’intento di lasciare il marito, ma poco dopo Alex Belli ha violato il regolamento abbracciandola ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante l’ultima puntata del GF Vip 6, la ventisettesima, andata in onda lunedì 13 dicembre su Canale 5, ci sono stati diversi colpi di scena. Come sempre i grandi protagonisti sono stati, reduci da una forte lite nel pomeriggio. Dopo mesi trascorsi insieme, baci, coccole e forse qualcosa in più sotto le lenzuola – come lasciato intendere anche da Delia Duran, moglie di– i due hanno avuto un’accesa discussione conclusa poi con un’apparente calma. Durante la puntata, infatti, Alfonso Signorini ha chiesto al vippone di andare in giardino, dove ad attenderlo c’era la moglie. Delia Duran è arrivata al GF Vip con l’intento di lasciare il marito, ma poco dopoha violato il regolamento abbracciandola ...

