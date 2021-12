Che cuccagna il Covid per le mafie. Sospetti su 113mila operazioni. Record di compravendite societarie per 22 miliardi. In 341 transazioni segnalati soggetti legati alla criminalità organizzata (Di martedì 14 dicembre 2021) Almeno 176mila imprese sono finite in affanno con la pandemia. Diventando facile preda delle mafie, che con la diffusione del Covid-19 hanno potuto investire la liquidità a disposizione. A cominciare dal materiale sanitario. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha riferito di aver sequestrato, nel 2020, 10mila tonnellate di merce varia. Tra questi c’erano 5mila apparecchiature sanitarie, 20 milioni di mascherine illegali e un milione di camici. Insomma, il coronavirus è stato un grande affare per la criminalità che ha potuto infiltrarsi nel tessuto economico dell’intero Paese. Andando oltre il materiale sanitario, e prestando particolare attenzione al Nord, nelle aree produttive messe in ginocchio dai mesi di lockdown. RICICLAGGIO. “È quanto mai significativo che, tra marzo e novembre 2020, in Italia siano stati accertati circa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) Almeno 176mila imprese sono finite in affanno con la pandemia. Diventando facile preda delle, che con la diffusione del-19 hanno potuto investire la liquidità a disposizione. A cominciare dal materiale sanitario. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha riferito di aver sequestrato, nel 2020, 10mila tonnellate di merce varia. Tra questi c’erano 5mila apparecchiature sanitarie, 20 milioni di mascherine illegali e un milione di camici. Insomma, il coronavirus è stato un grande affare per lache ha potuto infiltrarsi nel tessuto economico dell’intero Paese. Andando oltre il materiale sanitario, e prestando particolare attenzione al Nord, nelle aree produttive messe in ginocchio dai mesi di lockdown. RICICLAGGIO. “È quanto mai significativo che, tra marzo e novembre 2020, in Italia siano stati accertati circa ...

