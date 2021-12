Che cos’è un’esperienza pre morte? La spiegazione potrebbe stare nel cervello

Leggi su curiosauro

(Di martedì 14 dicembre 2021) Le esperienze ai confini dellavengono definite con la sigla NDE (Near Death Experience), e riguardano soggetti che hanno ripreso le loro funzioni vitali, dopo traumi da patologie o incidenti. La maggior parte delle persone che ha sperimentato questa esperienza racconta di aver vissuto e sentito cose simili. NDE esperienze pre-– curiosauro.itEsperienze uguali Le esperienze NDE, di cui si ha testimonianza, presentano alcuni denominatori comuni riguardo alle sensazioni provate. Tra queste ricordiamo: Sensazione di abbandonare il proprio corpo (vedersi dall’alto, fuori dal corpo, una out of body experience). Attraversare un tunnel buio e vedere una luce in fondo. Sensazione di pace e serenità mai provate prima. Incontro con i parenti defunti o altre entità di luce. Sentire voci che parlano con tono celestiale e di amore ...