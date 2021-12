Charlene di Monaco, sta male? Il motivo potrebbe essere un altro (Di martedì 14 dicembre 2021) Charlene di Monaco, non sta realmente male? Il motivo per cui è lontana dai riflettori potrebbe essere un altro. Cosa succede veramente alla principessa? (foto: PLS Pool/Getty Images).Da diversi mesi tengono ormai banco le condizioni di salute della principessa Charlene, rimasta lontana da casa per diverso tempo a causa di una serie di infezioni alle orecchie, al naso e alla gola. Finalmente, dopo diversi mesi bloccata in Sudafrica (dove ha anche rischiato la vita) la principessa è tornata a Monaco da Alberto e dai suoi figli, senza però far smettere la cronaca di parlare di lei. Nuove voci vorrebbero come causa del suo ritiro dalla vita pubblica un altro motivo: ecco ... Leggi su formatonews (Di martedì 14 dicembre 2021)di, non sta realmente? Ilper cui è lontana dai riflettoriun. Cosa succede veramente alla principessa? (foto: PLS Pool/Getty Images).Da diversi mesi tengono ormai banco le condizioni di salute della principessa, rimasta lontana da casa per diverso tempo a causa di una serie di infezioni alle orecchie, al naso e alla gola. Finalmente, dopo diversi mesi bloccata in Sudafrica (dove ha anche rischiato la vita) la principessa è tornata ada Alberto e dai suoi figli, senza però far smettere la cronaca di parlare di lei. Nuove voci vorrebbero come causa del suo ritiro dalla vita pubblica un: ecco ...

