Charlène di Monaco “sfigurata da un intervento estetico” La bomba lanciata dai media spagnoli

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo le pesanti dichiarazioni di Michael Wittstock (“Mia figlia è quasi morta in Sudafrica”), dalla Spagna adesso arrivano nuove indiscrezioni sullo stato di salute della Principessa di. Come riportato dalla testata iberica Lecturas, infatti, la giornalista esperta di reali Pilar Eyre ha dichiarato chedisarebbe rimasta “durante undi chirurgia estetica a Dubai” e per questo non si mostrerebbe in pubblico, senza mascherina. Dunque nulla avrebbe a che vedere con la grave infezione alla gola, naso e orecchie che l’ha tenuta ostaggio in Sudafrica per 6 lunghi mesi. Possibile che sia così? Difficile a dirsi. Al momento da Palazzo Grimaldi non è arrivata nessuna conferma né smentita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.