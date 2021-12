Champions League: tweet Uefa con gli accoppiamenti, ma sono quelli del primo sorteggio (FOTO) (Di martedì 14 dicembre 2021) Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022 è andato a buon fine, sebbene in due fasi indubitabilmente turbolente. Una prima cerimonia con esito successivamente annullato a causa di un grave errore in fase di pescaggio e un secondo evento considerato valido; risvolti sfavorevoli soprattutto a Inter e Real Madrid. I nerazzurri inizialmente erano stati affiancati dall’Ajax, mentre dopo il secondo sorteggio dal temibile Liverpoool; storia simile per i Blancos, prima con il Benfica e in seguito con lo stellare Paris Saint-Germain. Tra felicità di alcune e scontentezza di altre squadre, l’Uefa ha ufficializzato la seconda manche tra le due messe in pratica; il tutto, però, ha confuso probabilmente anche coloro i quali si occupano di produrre le grafiche per la ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ildegli ottavi di finale della2021/2022 è andato a buon fine, sebbene in due fasi indubitabilmente turbolente. Una prima cerimonia con esito successivamente annullato a causa di un grave errore in fase di pescaggio e un secondo evento considerato valido; risvolti sfavorevoli soprattutto a Inter e Real Madrid. I nerazzurri inizialmente erano stati affiancati dall’Ajax, mentre dopo il secondodal temibile Liverpoool; storia simile per i Blancos, prima con il Benfica e in seguito con lo stellare Paris Saint-Germain. Tra felicità di alcune e scontentezza di altre squadre, l’ha ufficializzato la seconda manche tra le due messe in pratica; il tutto, però, ha confuso probabilmente anche coloro i quali si occupano di produrre le grafiche per la ...

Advertising

UEFAcom_it : A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posson… - sportbible : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the Champions League - Inter : ?? | #UCL Sorteggio nullo: verrà ripetuto alle 15:00 ?? - Axel5101992 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE Il sorteggio sarà ripetuto interamente alle 15 La decisione ufficiale da parte dell'UEFA #SkySport… - sportface2016 : #UCLdraw, nuovo errore #Uefa: tweet con gli accoppiamenti degli ottavi, ma sono quelli del sorteggio annullato (FOT… -