Champions League, nuova gaffe Uefa: su Twitter la foto del sorteggio (ma è quella del sorteggio sbagliato) (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì si sono decisi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Uefa Champions League. Ma la “pesca” del 2021 rimarrà nella storia non tanto per le partite quanto per l’errore che ha portato all’estrazione di Villareal e Manchester United, che avevano giocato nello stesso girone per le qualificazioni e per questo non potevano incontrarsi. Gli inglesi, poi, non erano stati inseriti tra i possibili sfidanti dell’Atletico Madrid, a cui era toccato il Bayern Monaco. Risultato: gli spagnoli hanno presentato ricorso e l’Uefa ha dovuto annullare il primo sorteggio. Eppure oggi sul canale Twitter ufficiale la Uefa ha pubblicato una foto titolata “Round of 16” (“gli ottavi”), in cui si ripropone ancora l’esito del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Lunedì si sono decisi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della. Ma la “pesca” del 2021 rimarrà nella storia non tanto per le partite quanto per l’errore che ha portato all’estrazione di Villareal e Manchester United, che avevano giocato nello stesso girone per le qualificazioni e per questo non potevano incontrarsi. Gli inglesi, poi, non erano stati inseriti tra i possibili sfidanti dell’Atletico Madrid, a cui era toccato il Bayern Monaco. Risultato: gli spagnoli hanno presentato ricorso e l’ha dovuto annullare il primo. Eppure oggi sul canaleufficiale laha pubblicato unatitolata “Round of 16” (“gli ottavi”), in cui si ripropone ancora l’esito del ...

