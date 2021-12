Champions | La Juventus giocherà l' andata in Spagna e il ritorno a Torino

Leggi su footdata

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laaffronterà negli ottavi diLeague il Villarreal. Lo ha stabilito il sorteggio ripetuto ieri pomeriggio a Nyon, in Svizzera. Lal’ine il. Le date non sono ancora state comunicate: le gare d’sono programmate per il 15/16/22/23 febbraio, mentre quelle diper l’8/9/15/16 marzo e si disputeranno tutte alle 21.00. Il sorteggio di quarti di finale, semifinali e finale è previsto per venerdì 18 marzo. La finale diLeague è in programma il 28 maggio 2022 a San Pietroburgo. Il Villarreal nella fase a gironi si è classificato al secondo posto nel girone dietro il Manchester United, ma davanti ad Atalanta e Young Boys. ...