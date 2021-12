Champions, Inter negli ottavi contro il Liverpool. Ecco cosa sapere (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Inter affronterà negli ottavi di Champions League il Liverpool. Lo ha stabilito il sorteggio ripetuto questo pomeriggio a Nyon, in Svizzera. L’Inter giocherà l’andata a San Siro e il ritorno ad Anfield. Le date non sono ancora state comunicate: le gare d’andata sono programmate per il 15/16/22/23 febbraio, mentre quelle di ritorno per l’8/9/15/16 marzo e si disputeranno tutte alle 21.00. Il sorteggio di quarti di finale, semifinali e finale è previsto per venerdì 18 marzo. La finale di Champions League è in programma il 28 maggio 2022 a San Pietroburgo. Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) L’affronteràdiLeague il. Lo ha stabilito il sorteggio ripetuto questo pomeriggio a Nyon, in Svizzera. L’giocherà l’andata a San Siro e il ritorno ad Anfield. Le date non sono ancora state comunicate: le gare d’andata sono programmate per il 15/16/22/23 febbraio, mentre quelle di ritorno per l’8/9/15/16 marzo e si disputeranno tutte alle 21.00. Il sorteggio di quarti di finale, semifinali e finale è previsto per venerdì 18 marzo. La finale diLeague è in programma il 28 maggio 2022 a San Pietroburgo.

