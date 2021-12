Cerveteri | borracce nelle scuole al posto della plastica

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 dicembre 2021)– Mattinata tra i bambini e le bambine dellediper il Sindaco Alessio Pascucci. Il Primo Cittadino etrusco è infatti andato in visita, accompagnato dal responsabileTurigest Massimo Montagna, in quattro plessi scolastici del territorio per consegnare ai ragazzi che usufruiscono del servizio di mensa scolastica dellecon l’intento di ridurre sensibilmente il consumo dinella quotidianità scolastica. In totale, leconsegnate ai bambini, che sono state realizzate e donate dalla Turigest, sono 1450. Il tourè iniziato con il plesso del Giovanni Cena, per poi proseguire con la Scuola Salvo D’Acquisto, con la primaria di Via Castel Giuliano a Cerenova e concludersi ...