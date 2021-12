C’è il Villarreal per la Juventus

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’anno scorso c’era il Porto, ora . Andata in Spagna il 22 febbraio, ritorno a Torino in data 16 marzo. Una spagnola dunque per i bianconeri, ma non una squadra qualunque: parliamo infatti della detentrice dell’Europa League 20-21, il primo trofeo vinto dal club spagnolo. Occhio dunque a non sottovalutare la banda di Emery, tecnico capace di vincere per ben quattro volte l’Europa League. Come gioca il? Il Submarino amarillo di Una Emery si schiera solitamente con il 4-4-2 in modo che la squadra possa garantire grande intensità nelle zone nevralgiche, ma anche freschezza e velocità sugli esterni. Una squadra esperta e con valori tecnici importanti. Parliamo di una squadra che sa alzare i ritmi a proprio piacimento, un dato da tenere in seria considerazione sul terreno europeo e che ladeve temere. Le difficoltà dei bianconeri ...