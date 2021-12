Catanzaro, neonata sola a casa: mamma e papà trovati ad ubriacarsi in un bar (Di martedì 14 dicembre 2021) In provincia di Catanzaro una neonata di pochi mesi è stata lasciata sola in casa perché i genitori avevano urgenza di fare un aperitivo. Sempre più spesso a fare le spese di alcune scelte assurde dei genitori, sono i bambini. Talvolta bambini piccolissimi, poco più che neonati, non in grado neppure di chiamare i soccorsi. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 dicembre 2021) In provincia diunadi pochi mesi è stata lasciatainperché i genitori avevano urgenza di fare un aperitivo. Sempre più spesso a fare le spese di alcune scelte assurde dei genitori, sono i bambini. Talvolta bambini piccolissimi, poco più che neonati, non in grado neppure di chiamare i soccorsi. L'articolo proviene da Leggilo.org.

