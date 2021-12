Catania: trovato morto il presunto omicida di Jenny (Di martedì 14 dicembre 2021) E' stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di pistola nella ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 dicembre 2021) E' statoin un casolare abbandonato del rione Campo di mare diil 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna '' Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di pistola nella ...

