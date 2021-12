Catania, trovato morto il 30enne accusato di aver ucciso Giovanna Cantarero: si ipotizza il suicidio (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato trovato morto in un casolare abbandonato vicino a Catania Sebastiano Spampinato, il 30enne sospettato di aver ucciso Giovanna Cantarero, con la quale aveva una relazione. Si sospetta che il 30enne si sia suicidato con un’arma da fuoco, e di lui non si hanno notizie dalla sera del femminicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Spampinato ha aspettato la donna fuori dal panificio dove lei lavorava, a Lineri. La vittima era uscita intorno alle 21.30 con una collega e attendeva la madre, che avrebbe dovuto accompagnarla a casa in auto dalla figlia di 4 anni. L’uomo, indossando un casco integrale, le si è avvicinato e le ha sparato più volte con una pistola: l’ha colpita anche in volto. Non si sa ancora se l’arma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) È statoin un casolare abbandonato vicino aSebastiano Spampinato, ilsospettato di, con la quale aveva una relazione. Si sospetta che ilsi sia suicidato con un’arma da fuoco, e di lui non si hanno notizie dalla sera del femminicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Spampinato ha aspettato la donna fuori dal panificio dove lei lavorava, a Lineri. La vittima era uscita intorno alle 21.30 con una collega e attendeva la madre, che avrebbe dovuto accompagnarla a casa in auto dalla figlia di 4 anni. L’uomo, indossando un casco integrale, le si è avvicinato e le ha sparato più volte con una pistola: l’ha colpita anche in volto. Non si sa ancora se l’arma ...

