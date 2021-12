Catania, femminicidio di Giovanna Cantarero: trovato morto il presunto omicida (Di martedì 14 dicembre 2021) Catania, 14 dicembre 2021 - È finita la caccia all'uomo per l'omicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero , la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021), 14 dicembre 2021 - È finita la caccia all'uomo per l'omicidio di'Jenny', la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada ...

Advertising

PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna. #Catania. Lei, minorenne, è sgattaiolata in bagno da dove ha chiamato la poli… - Roberta_peace9 : RT @rtl1025: ?? È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di #Catania il 30enne sospettato del #femminicidio… - sissiisissi2 : RT @rtl1025: ?? È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di #Catania il 30enne sospettato del #femminicidio… - rtl1025 : ?? È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di #Catania il 30enne sospettato del… - blogsicilia : #notizie #sicilia Femminicidio Jenny Cantarero, trovato morto il presunto omicida - -