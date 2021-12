Caso Suarez, Figc: la procura federale ha archiviato il procedimento (Di martedì 14 dicembre 2021) La procura federale ha archiviato il Caso Suarez. La notizia arriva direttamente dalla Figc. Il calciatore aveva sostenuto un esame considerato irregolare il 17 settembre del 2020 per ottenere la cittadinanza italiana all'Università per stranieri di Perugia. Il giocatore, trasferitosi poi in quella sessione di mercato all'Atletico Madrid, era uno degli obiettivi della Juventus. Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 dicembre 2021) Lahail. La notizia arriva direttamente dalla. Il calciatore aveva sostenuto un esame considerato irregolare il 17 settembre del 2020 per ottenere la cittadinanza italiana all'Università per stranieri di Perugia. Il giocatore, trasferitosi poi in quella sessione di mercato all'Atletico Madrid, era uno degli obiettivi della Juventus.

