Caso Salernitana, tre gli investitori interessati: la situazione (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono ore decisive per il passaggio di proprietà della Salernitana, i campani hanno infatti ricevuto l'ultimatum dalla FIGC e qualora non dovessero riuscire a trovare un'offerta valida entro domani potrebbero essere estromessi dalla massima serie. Le offerte arrivate ai trustee di Lotito sono fino a questo momento tre, e tutte tra i 25 e i 30 milioni e provengono da: Tarak Ben Ammar finanziere franco tunisino, che avrebbe alle spalle un fondo arabo, con cui competono un gruppo svizzero ed un pool di costruttori romani. La soluzione a sorpresa Widar Trust e Melior Trust non si sono ancora incontrati con i legali della Figc per dare il responso definitivo ma il 15 dicembre, è ormai prossimo. Sono però comparsi sulla scena dei possibili nuovi ...

