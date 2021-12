Caso Ramadani, indagini per un’evasione fiscale di oltre 60 milioni di euro (Di martedì 14 dicembre 2021) La Procura di Milano sta indagando sull’operato di Fali Ramadani e Pietro Chiodi, rispettivamente procuratore e agente sportivo. Al macedone, professionista nel mondo del calcio, si contestano evasioni fiscali per un valore pari a 60-70 milioni di euro complessivi; sebbene si tratti di una cifra soltanto ipotizzata da coloro i quali stanno analizzando la situazione, essa è in ogni Caso rilevante e fa comprendere quanto possa essere importante la mole finanziaria attorno alle operazioni di mercato. Le irregolarità riguarderebbero difatti unicamente il calciomercato, come riportato recentemente dell”Ansa’; Ramadani amministra un parco atleti dal valore totale di 770 milioni di euro, dunque qualora si tratti, come sembra, di operazioni illecite, i numeri potrebbero anche ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) La Procura di Milano sta indagando sull’operato di Falie Pietro Chiodi, rispettivamente procuratore e agente sportivo. Al macedone, professionista nel mondo del calcio, si contestano evasioni fiscali per un valore pari a 60-70dicomplessivi; sebbene si tratti di una cifra soltanto ipotizzata da coloro i quali stanno analizzando la situazione, essa è in ognirilevante e fa comprendere quanto possa essere importante la mole finanziaria attorno alle operazioni di mercato. Le irregolarità riguarderebbero difatti unicamente il calciomercato, come riportato recentemente dell”Ansa’;amministra un parco atleti dal valore totale di 770di, dunque qualora si tratti, come sembra, di operazioni illecite, i numeri potrebbero anche ...

