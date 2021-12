“Caso di Mario Paciolla, troppi misteri: cosa è accaduto al 33enne morto in Colombia?” (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo il servizio de ‘Le Iene’ torna sotto l’attenzione nazionale e mediatica il Caso di Mario Paciolla, giornalista e collaboratore ONU trovato senza vita in circostanze misteriose il 15 luglio dell’anno scorso impiccato nella sua abitazione. Ma per amici e parenti si tratterebbe di omicidio Sta destando notevole attenzione mediatica il Caso di Mario Paciolla, 33enne originario di Napoli ritrovato senza vita in misteriose circostanze in Colombia il 15 luglio dell’anno scorso. Mario, giornalista, stava lavorando per l’ONU in Colombia, precisamente nel contesto della Missione di verifica. Il corpo di Mario è stato rinvenuto con un lenzuolo attorno al ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo il servizio de ‘Le Iene’ torna sotto l’attenzione nazionale e mediatica ildi, giornalista e collaboratore ONU trovato senza vita in circostanzeose il 15 luglio dell’anno scorso impiccato nella sua abitazione. Ma per amici e parenti si tratterebbe di omicidio Sta destando notevole attenzione mediatica ildioriginario di Napoli ritrovato senza vita inose circostanze inil 15 luglio dell’anno scorso., giornalista, stava lavorando per l’ONU in, precisamente nel contesto della Missione di verifica. Il corpo diè stato rinvenuto con un lenzuolo attorno al ...

