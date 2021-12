Cartabianca | ospiti stasera | 14 dicembre 2021

(Di martedì 14 dicembre 2021) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 14, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: crescono i contagi e l’indice di positività, in diverse regioni viene superata la soglia di posti occupati nelle terapie intensive. Riusciranno la somministrazione delle terze dosi e il Green pass rafforzato a limitare l’aumento delle zone colorate del nostro Paese e a farci trascorrere un Natale più sereno rispetto a quello dell’anno passato?di oggi, 14Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Luca Zaia, Presidente Veneto – ...

Dall'altro lato, però, sempre in Rai c'è Bianca Berlinguer, che spesso al suoinvita anchecontrari al vaccino o al green pass. Tra questi, per esempio, l'attivista Maddalena Loy. ...È giusto limitare temi edelle trasmissioni di parola, evitando di dare spazio a posizioni ... Seguono Fuori dal coro con 983.000 spettatori medi (e una durata più lunga) e, con 935.