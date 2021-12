Cartabellotta su Povia: «Non gli ho dato del cretino. È il testo della canzone. Ho ricevuto attacchi violenti» (Di martedì 14 dicembre 2021) «Finché i cretini fanno(eh) Finché i cretini fanno(ah) Finché i cretini fanno «boom» #Povia». Per commentare la positività al Covid del cantante Povia, convinto No Green pass, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, aveva usato su Twitter un ironico espediente musicale. Un post che ha attirato una valanga di polemiche a cui l’esperto poche ore fa ha voluto rispondere. «Ho usato le frasi di una canzone e sono finito sotto attacco», ha detto al Corriere. «Di fare marcia indietro non ci penso neanche. Sono stato oggetto di attacchi violenti. Ho ricevuto insulti e minacce: ho denunciato già tutto alla polizia postale». Cartabellotta continua a difendere il tweet tanto criticato, spiegando come la frase sui cretini non ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) «Finché i cretini fanno(eh) Finché i cretini fanno(ah) Finché i cretini fanno «boom» #». Per commentare la positività al Covid del cantante, convinto No Green pass, il presidenteFondazione Gimbe, Nino, aveva usato su Twitter un ironico espediente musicale. Un post che ha attirato una valanga di polemiche a cui l’esperto poche ore fa ha voluto rispondere. «Ho usato le frasi di unae sono finito sotto attacco», ha detto al Corriere. «Di fare marcia indietro non ci penso neanche. Sono stato oggetto di. Hoinsulti e minacce: ho denunciato già tutto alla polizia postale».continua a difendere il tweet tanto criticato, spiegando come la frase sui cretini non ...

Corriere : Povia ha il Covid, Cartabellotta del Gimbe: «Finché i cretini fanno eh». Polemiche sul web - NicolaPorro : È normale che un medico, uno che sottoscrive il giuramento di Ippocrate, esulti pubblicamente se un uomo si ammala?… - Giorgiolaporta : Sbeffeggiare #Povia che si è preso il #Covid è indecente! E' questa l'autorevolezza della #scienza? Sono questi i m… - mbbelluco : RT @GerardoDAmico: Anche @MaxGramel Gramellini è stato tratto in errore da una comune ignoranza ( mia e di molti): non seguire la produzion… - Arlo1Arlotti : RT @Cambiacasacca: Gramellini che piglia per il culo Povia, fingendo di rimbrottare Cartabellotta. Ah, amici miei che livelli grevi amo toc… -