Carol Alt racconta il suo amore per Ayrton Senna e ora conquista Instagram

(Di martedì 14 dicembre 2021) La ex modella e attriceAlt svela i suoi segreti, dalla passione travolgente per il pilota all’alimentazione. Icona di bellezza indiscussa negli Anni 80, con (si dice) oltre 500 copertine all’attivo (“Io ho perso il conto”, confessa lei), regina del mondo della moda e star del cinema:Alt ne ha di cose da

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Carol Alt si racconta: da Senna al crudismo, ora conquista Instagram #CarolAlt - MassoniSerafino : GLI AMORI DI CAROL ALT - MassoniSerafino : CAROL ALT... anni 61,,, GLI AMORI - MassoniSerafino : CAROL ALT SI E' INNAMORATA DUE VOLTE - MassoniSerafino : GLI AMORI DI CAROL ALT -

Ultime Notizie dalla rete : Carol Alt

Chi ènasce nel 1960 da un'impiegata di una compagnia aerea e di un comandante dei vigili del fuoco. Nata a New York , a 18 anni viene scoperta mentre lavora come cameriera a ...ha rilasciato nelle scorse ore un'intervista ai microfoni del 'Corriere della Sera', nella quale ha raccontato la sua carriera e i suoi amori passati e presenti. In prima battuta, la donna ...Carol Alt e’ stata, segretamente ma non troppo, la wag più famosa della Formula Uno. Ma Carol Alt, è stata molto di più che la compagna dietro le quinte di Ayrton Senna: modella, attrice, collezionist ...La modella americana Carol Alt si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. L'attrice parla dei suoi amori.