Caro-energia, morsa sulle imprese della Liguria. Alimentari, plastica, carta e derivati: l’industria rivede al rialzo i prezzi. L’allarme: “Impatto pesante sul potere d’acquisto: così la ripresa frena” (Di martedì 14 dicembre 2021) Le aziende: “Non riusciamo ad assorbire il costo per intero”. Gli aumenti dei semilavorati si rifletteranno sul cliente finale. I timori di consumatori e imprenditori: “La crisi danneggia tutti” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 14 dicembre 2021) Le aziende: “Non riusciamo ad assorbire il costo per intero”. Gli aumenti dei semilavorati si rifletteranno sul cliente finale. I timori di consumatori e imprenditori: “La crisi danneggia tutti”

