Carmen Di Pietro, il vestito scivola giù, fan in delirio: “Oltre le gambe c’è di più…” – FOTO (Di martedì 14 dicembre 2021) Carmen Di Pietro nell’ennesima dimostrazione di sensualità esplosiva, un fisico da urlo in un abito che copre molto poco: una immagine che lascia il segno L’eleganza e la sensualità di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 14 dicembre 2021)Dinell’ennesima dimostrazione di sensualità esplosiva, un fisico da urlo in un abito che copre molto poco: una immagine che lascia il segno L’eleganza e la sensualità di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

puck1966 : @bentivoglio_l @Daninseries Carmen di Pietro e Concita de Gregorio. - _matth25_ : RT @divanomat: il modo in cui sonia bruganelli si fa la pipì addosso con la cipry e quindi convincerà paolo bonolis a metterla nel minimond… - divanomat : il modo in cui sonia bruganelli si fa la pipì addosso con la cipry e quindi convincerà paolo bonolis a metterla nel… - Maria33034636 : Io spero in un ritorno di Carmen di Pietro, che potrebbe dare una svolta a questa edizione! #gfvip #gfvip6 - LeonardoRavani : Mi piscio per Soleil che fa le frasi ad effetto ridendo nella pubblicità ‘che escano cornuti e felici ??????’ e poi pi… -