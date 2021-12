Cappello | attenzione al pon pon | potrebbe non essere quello che pensi

Leggi su formatonews

(Di martedì 14 dicembre 2021) La stagione invernale è arrivata, proprio come le temperature rigide. Attenti però i cappelli che comprate. Attenti ai Pom Pom – Non sempre sono di pelliccia sinteticaL’inverno è arrivato e con esso anche le temperature gelide della stagione. Torna quindi usuale indossare, sciarpa e guanti e, come ogni anno, la moda propone i sempreverdi copricapi con il pom pom. Tuttavia, occorre seguire qualche accortezza: alcuni di questirorealizzati con materiali non dichiarati, violando la legge. In molti paesi il maltrattamento degli animali è illegale. Esistono però esercenti che vendono cappelli il cui pom pom è fatto proprio di pelliccia vera. Ma sapete come vengono realizzati? Le informazioni a questo riguardo sono scioccanti. Le specie prese maggiormente di mira sono volpi e visoni, i quali ...